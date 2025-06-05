Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücretleri, her yıl başında bir önceki yılın Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Bu artış sonrasında oluşan küsuratlar, en yakın 1 Türk lirasına yuvarlanarak uygulanacak.

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.