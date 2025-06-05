Beş aylık süreçte toplam 239 bin 98 firma ve 14 milyon 206 bin 936 ürün denetlenirken, toplamda 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Mayıs ayında ise, bayram öncesi piyasalarda oluşabilecek dengesizliklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 191 firma incelendi. Bu kapsamda 519 firmaya toplam 58,1 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık, sadece temel tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayarak otomotiv, emlak, kuyumculuk gibi sektörlerde de denetimlerini artırdı. 2025 yılı ilk beş ayında bu sektörlerde yapılan 50 bin 468 denetim sonucunda 1.626 kişi ve kuruluşa 453 milyon 666 bin 881 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimler de bayram öncesinde yoğunlaştırıldı. Ocak-Mayıs döneminde yapılan denetimlerde 13 bin 264 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Tespit edilen aykırılıklar neticesinde 950 kişi ve kuruluşa toplam 255 milyon 228 bin 866 lira para cezası kesildi. Bu cezaların büyük bir kısmını, tüketici sözleşmelerindeki usulsüzlükler, yanıltıcı reklamlar ve ürün güvenliği denetimleri oluşturdu.