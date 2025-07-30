CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis’e dikkat çeken bir kanun teklifi sundu. Buna göre, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması öneriliyor. Teklifin TBMM komisyonlarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Teklif, çevre ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesini ve yerine çevre dostu araçların teşvik edilmesini amaçlıyor. Buna göre, 2025 sonuna kadar 20 yaşını aşmış aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak. Muafiyet, aynı sınıfta ve motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için geçerli olacak.

Milletvekili Şevkin teklifle ilgili şunları söyledi:

"Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır.

20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması; eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Ayrıca geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması da sağlanabilecektir.

Sunduğumuz yasa teklifi, döngüsel ekonomi modelinin gelişmesine katkı sunmayı, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacak bu düzenlemenin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerimize katkı sunacağına inanıyoruz."