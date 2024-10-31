Ercan, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, daha büyük bir depremin habercisi olabilir. Bu nedenle, özellikle yerel yönetimlerin ve vatandaşların hazırlıklı olması şart," dedi. Uzman, özellikle 7.2 büyüklüğünde bir depremin riski konusunda da uyarılarda bulundu.

Bölgedeki yapıların depreme karşı dayanıklılığının artırılması gerektiğini vurgulayan Ercan, yerel halkın da deprem öncesi, sırası ve sonrasında alması gereken tedbirler hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda önlemler almak, yaşamsal bir zorunluluk," diyen Ercan, halkı bilinçli davranmaya ve hazırlıklı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar'daki deprem, pek çok vatandaşın endişelerine neden olurken, Ercan’ın uyarıları, bölgedeki sismik risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, özellikle bölgede yaşayanların güvenliğini artırmak için bilgilendirme toplantıları ve tatbikatlar düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.