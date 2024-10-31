Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yapılan mitingde konuşan Özel, "Sine-i millet demek erken seçim demek değildir! Bu, AK Parti ve MHP'nin planladığı bir tuzaktır," dedi. Özel, ara seçimlerin 90 gün içinde gerçekleştirileceğini ve mevcut siyasi durumun bu seçimlerde AK Parti ile MHP'nin avantajına olacağını vurguladı.

Özel, muhalefeti bu tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı ve Kılıçdaroğlu'nun önerisini eleştirerek, mevcut durumu koruma mücadelesinin önemine dikkat çekti.