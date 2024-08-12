Eskişehir'de, savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., bıçak ve balta ile gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişiyi yaraladıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. A.K., savaş oyunlarından etkilendiği iddiasıyla çelik yelek ve kask giyip yüzünü maske ile gizleyerek, bölgede bulunan bir çay bahçesine saldırdı. Baltalı ve bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Olayı fark eden Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memuru, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürülürken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.