Türkiye’nin önde gelen erkek giyim moda perakende markalarından Kiğılı, geçtiğimiz yıl başlattığı rahat ve özgüvenli dönüşüm stratejisinin yeni reklam kampanyasını, başarılı oyuncu Barış Arduç iş birliği ile hayata geçirdi.

85 yıllık marka DNA’sını koruyarak, özünü geleceğe taşımak amacıyla geçtiğimiz yıl dönüşüm yolculuğunu başlatan ve rahatlık ve özgüven kavramlarını sahiplenen Kiğılı, “Kiğılı’dasın Rahatsın” çatısı altında, bir erkeğin hayatının her anında Kiğılı markasıyla yer almayı hedefliyor. Kiğılı, marka gücünü Barış Arduç’un karizmatik ve özgün tarzı ile birleştiriyor.

Erkek giyim modasına damga vurmayı hedefleyen iş birliğinin duyurusu niteliğindeki yeni sezon reklam kampanyası, Barış Arduç’un hayatındaki farklı anlarda marka ile her zaman rahat hissettiğinin altını çiziyor. Arduç’un bornozuyla kapıyı açıp “üstüme rahat bi’ şeyler alıp, geliyorum” demesiyle başlayan kampanya filminde, rahatlık ve şıklığından ödün vermeyen Barış Arduç’un iş ve sosyal hayatı dışında özel anlarda da marka ile daima şık ve daima rahat olduğu görülüyor. Üstüne rahat bi’ şeyler giymeden hiçbir yere gitmeyen Barış Arduç, casual, spor, takım elbise gibi farklı tarz ve stilde kombinler ile Kiğılı’nın her an rahatlık ve özgüven sunduğunu akılda kalıcı bir şekilde vurguluyor.

Barış Arduç’un karizması ile Kiğılı’nın köklü geçmişi ve ülke sınırlarını aşan kalitesini bir araya getiren kampanya, erkek moda dünyasında farklı bir iz bırakmayı hedefliyor. Reklam Filmi 4129 Grey / Ogilvy İstanbul imzası taşırken, filmin yönetmenliğini Anima İstanbul’dan Engin Erden üstleniyor.