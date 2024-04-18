Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, çalışma mesaisine Hanımeli Pazarı’nı ziyaret ederek başladı. Başkan Yardımcısı Kemal Aydemir ile birlikte pazar yerinde stantları gezen Başkan Akbıyık’a bayanlar büyük ilgi gösterdi.

Karesi ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde her hafta kurulan pazar yeri ziyaretinde Karesililer’le buluşan Başkan Mesut Akbıyık, "Emekçi kadınlarımızın kendi el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağladıkları Hanımeli Pazarı’nda sorunları dinledik ve notlarımızı aldık" dedi. Başkan Yardımcısı Kemal Aydemir ile birlikte pazarı gezen Akbıyık "Daha ferah ve daha kullanışlı bir pazar yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.