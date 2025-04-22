Başkan Özcan Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Bir fuarımız daha bitti. Yorumlar var, analiz yok. Fikir üretenlere saygım var. Konuşması gerekenler katılımcılardır. 52’inci fuarımız da tüm standları gezdim. Memnun olmayan firmalar var azınlıkta. Görüş belirtmek isteyen katılımcı firmalarımıza saygı duyarım. Ne derlerse haklıdırlar. Ziyaretçi sayımızda düşüşte yok, artış var. Dünya piyasaları sıkıntılı. Tüm sektörler sıkıntılı. Tek mobilya da sanki sıkıntı varmış. Almanya Köln fuarı bu yıl yapılmadı. İtalya Milano fuarı birçok holleri açılmamış. Sorunlar yok demiyorum. Her firma ilk önce kendini çek etmeli. Nerede hata yapıyoruz? Gereksiz yapılan yatırımlar. Firmaların kadroları fazla şişirmesi. Verimsizlik. Firmalar arası bütçeleri zora sokan rekabetler. Genel giderlerin artması. Kredilere başvurma, yüksek kiralar, maliyetlerin artması. Ham maddeye gelen fahiş zamlar. Döviz kur sorunu gibi bir çok etken var. Firmalar fuara müşterilerini eskiden davet eder, otellerde ağırlardı. Bizim nakliye firmalarımız bir ay önceden gittiği her şehre davetiye götürürdü. Tüm firmalar taşın altına elini koyardı. Amatörce özverili çalışmalar yapılırdı. Kim hazırlık yaptı, masrafı çalışmayı reklamı fuar zamanı yapan tek MODEF var. Faydası tüm İnegöl’e. Fuarda 140 firmanın verdiği katılım paraları ile bu kadar çok bile ziyaretçi geliyor diyen yok. Mobilya AVM’ler dolu, Erturulgazi caddesi dolu, oteller dolu. Bu iş nasıl oluyor? Diğer tüm meslekler memnun. İnegöl’de 1.000 mağaza var. Günde fuar zamanı ortalama 5 ziyaretçi mağazaları gezse 5.000 kişi İnegöl’e geliyor demek. Amacım savunma değil. Çoğaldık. 5 farklı gezilecek mobilya toplu AVM’lerimiz var. Bu fuarlar olmasa bu ziyaretçiler gelir mi? Oteller, mağazalar dolar mı? Herkes katkı vermeli. İnegöl’ün fuarı diyoruz. Kenara çekiliyor olması gerekenler? İnegöl’ün en büyük organizasyonu. yalnız kimse kusura bakmasın, tedarikçilerden fuar binasına reklam istedik, kim verdi? Bir iki firma haricinde destek olan yok. Onlarda pazarlıkla para verdi. Fuar iyi geçti mi? İlk gittiğimiz yer malzemeciler. Bir gün toplanıp bizde katkı koyalım demediler. Yeni fuar binası yapmamız lazım. 2015 yılından beri konuştuk. 140 firmanın verdiği para ile reklam yap, genel giderleri karşıla, sonra para biriktir, 120.000 m2 kare fuar binası yap, mümkün değil. İnegöl’de büyük sunta fabrikası, sünger fabrikası, keresteciler, malzemeciler, camcılar, metalciler, oteller. Bizler sizlere yıllarca kazandırdık. Bizde varız diyen yok, kayıplar. Yeni fuar binası olsa en az 400 firma fuara girer, gelen çoğalır, ticaret artar. Şimdi ben soruyorum fuarlar olmasa kimler kaybeder? Takmışız basit basit şeylere. Bir şehir bizimle aynı tarihte fuar yapıyor diye sonra bizim modellerimizi fuarımızı taklit edenle hangisi Mobilyanın Başkenti diye kıyaslıyorlar. Asıl olan taklit edilendir. Bu kadar basit.”