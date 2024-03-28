Yerel seçimlere az bir süre kala İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan adayı Sevda Özcan, Alanyurt bölgesine giderek İnegöl'ün kanayan yarası olan altyapı ve üstyapı problemlerine değindi. Sevda Özcan paylaştığı videoda İnegöl'e "Üreten ve Ürettiren Belediye" anlayışıyla yeni bir tesis kazandırmak istediğini söyleyerek projesini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün Alanyurt'tayız. Birçok derdi olan, sıkıntısı olan Alanyurt'tayız. Neden buradayız? İnegöl'ün aslında kanayan yarası olan altyapı ve üstyapı problemi için buradayız. Alanyurt'ta anca caddeye bir asfaltlama yapmışlar, ara sokaklara 0. Biz "Üreten ve ürettiren belediye olmak istiyoruz." başlığındaki bir projemizi sizlere açıklamak istiyorum. 96 yılında kapanmış olan aslfalt, kilit taşı ve bordür üretim şantiyesini biz İnegöl'ümüze ilk 100 günde kazandırmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Bu tesisi kazandırdığımızda şehrin parasını şehir dışındaki taşeronlara yedirmemiş olacağız ve daha ucuza bu hizmeti halkımıza veriyor olacağız. Kendi şehrimizde altyapımızı ve üstyapımızı bitirdiğimizde daha sonra bu ürettiklerimizi asfaltımızı, bordürümüzü ve kilit taşımızı çevre şehirlere ve belediyelere satıyor hale geleceğiz Allah'ın izniyle."

Kaynak: Haber merkezi