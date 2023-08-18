Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur-Sen, Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu teklif ülke genelinde tepkiyle karşılandı.

Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu teklif, ülke genelinde protesto edilirken Memur-Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah Özdemir’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Özdemir açıklamalarında satır başları şöyle;

"Değerli basın mensupları kıymetli kamu görevlileri. Aklıyla ,fikri ile emeği ile bu ülkenin yükselmesi için, milletine hizmet için alın teri döken kamu görevlisi ve emeklisi kardeşlerim sorumluluğumuzun bilinciyle emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda meydanlardayız. Memur-sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği, yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu işvereninin ,masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için, 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan,

"Sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır." sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz ,2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesinin ve sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz.

Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hâlâ anlayabilmiş değildir. Kamu işvereni, ilk teklifini 2 puan artırarak %25'e çıkarmıştır.Bu ne demektir? Sorunlarınızın çözülmesin, enflasyon baskınınız devam etsin ,maaş artışınızı enflasyon farkı belirlesin demektir.

Teklif bu haliyle Merkez bankası'nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan 2025 için de enflasyon tahminin 4 puan altında kalmıştır.

Şimdi kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istiyorum.

Kamu işvereni diyor ki ;2023 yılında enflasyon %58 çıkacak, Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor? Neden teklif hâlâ beklentinin yakınına bile ulaşamıyor? Bu durum, işvereninin kendi verileriyle çelişmesi kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ne de gerçekçidir. Değerli basın mensupları müzakere zaman kazanmak zemini değildir.Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir.Biz kamu işvereninin ayakları yere basan teklifini kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören tekliflerini duymak istiyoruz. Refah payı dedik ses yok.

En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltilsin dedik ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik ses yok.

Seyyanen yapılan zam emekliye yansıtılsın dedik, yine ses yok.

Kira yardımı konusundaki teklifimiz,üstelik siyasetçilere ifade edilmesine rağmen O da yok.

Bu hususların yanı sıra Şeflerin Müdürlerin ücret skalası bozuldu düzeltilsin dedik, ses yok.

Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik,ses yok.

Akademisyen bilgisinin fikrinin akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik ses yok .

Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri, toplu sözleşme masasıdır dedik yine ses yok.

Diğer taraftan Akaryakıta gelen zamlar,ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor. Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar, geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirliler olarak alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor. Psikolojik maliyet aklımızı,enerjimizi sömürüyor.

Değerli kamu görevlileri,

Kıymetli basın mensupları bütün bu verilerilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz... Kamu işvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil,enflasyonu ezen bir adım için "refah payı" uygulaması artık şarttır.

Onun için sözü fazla dolaştırmadan maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden, gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 seçim beyannamesini açıklarken ifade ettiği "enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz." vaadi masada hayata geçirilsin... Büyük ve güçlü Türkiye için, Güçlü memur ,güçlü memur için de refah payı şarttır.

Onun için Memur-Sen olarak bu meydanlardan bir kere daha haykırıyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz... Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez.. Gerçekçi ve akıcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün.Bize bahaneler üretilmesin. Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz. Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız ,ne zaman zorda kalsa, yaşadığımız sorunlarda,doğal afetlerde, bu ülkenin ve Aziz milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.Toplu sözleşme masasında da, bugün burada da, sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz.. Kamu işverenin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz.

Yaşasın emek mücadelemiz.. Yaşasın örgütlü gücümüz."

Fahrettin Eniş