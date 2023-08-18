Şanlıurfa'da entübe halde tedavi gören 4 yaşındaki genç hastanın dramı yürekleri dağladı. Kas hastalığıyla mücadele eden U.B.Y., pnömoni teşhisiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu giderek kötüleşince ailesi, tedavi için Bursa'ya gitme talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın titiz araştırması sonucu U.B.Y.'nin tedavisinin en iyi şekilde Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılması gerektiği belirlendi. Hemen harekete geçen yetkililer, özel uçak ambulansla küçük hastayı Şanlıurfa'dan alarak Bursa'ya getirdi. Acil bir şekilde Yenişehir Havalimanı'ndan alınan U.B.Y., entübe edilmiş halde Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Minik hastanın tedavisi uzman ekipler tarafından büyük bir özenle sürdürülüyor.