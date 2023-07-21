Bursa’da 2 bin yıllık Kestelek Kalesi restorasyonla gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Kestelek Mahallesi’nde, Bizans İmparatorluğu döneminde yapılan Kestelek Kalesi tarihe meydan okuyor. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen kalenin bazı surları ve kuleleri geçen zamana rağmen hala ayakta duruyor. Kalenin en kısa zamanda restore edilmesini isteyen mahalle sakinleri, restorasyon sonrası kalenin birçok yerden turist çekebilecek potansiyelde olduğunu söylüyor.

2 bin yıldan beri ayakta

Yaklaşık olarak 2 bin yıl önce yaptırıldığı tahmin edilen kalenin en kısa sürede restore edilmesi gerektiğini söyleyen Kestelek Mahallesi Muhtarı Kemal Doğru, “Burada bulunan kale ‘Kestelek Kalesi’ diye geçiyor. Bizans İmparatorluğundan günümüze kadar ulaşmış. 2 bin yıldan beri kendi imkanlarıyla ayakta kalmış. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz yıl restorasyon sözü verdi. Biz de restore edilmesini bekliyoruz. Bir an önce restorasyona başlayıp diğer illerden kalemizi görmek isteyen vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz. 2 bin yıldan bu yana kendi imkanları ile ayakta kalan kalemiz, yapılacak restorasyon sayesinde gün yüzüne çıkmayı bekliyor” şeklinde konuştu.

Yapılacak restorasyon sonrası turizm faaliyetleri ile birlikte köyün kalkınacağına işaret eden Kestelek Köyü Dernek Başkanı Sefer Güleç, “Köyümüzde tarihi bir kalemiz bulunuyor. Restorasyon yapılmasını bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bize verdiği sözle inşallah burayı faaliyete geçireceğiz. Herkesi buraya kalemizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Köyümüzün tarihi kalemiz sayesinde kalkınacağını umuyoruz” dedi.