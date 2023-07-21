Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla halka açık bir resepsiyon düzenledi.KKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, konukları girişte karşıladı.

Resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve halk katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde adada bulunan Solotürk ekibi ve Deniz Harp Okulu heyeti de resepsiyonda yer aldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları ile birlikte konser verdi.