Bilecik’te orta refüje belediye tarafından ekilen ve göz kamaştıran lavantalar hasat edilirken, lavantalardan bu yılda organik ürünler üretilecek.

Son dönemlerde tarımsal faaliyetler anlamında güzel çalışmalarına devam eden Bilecik Belediyesi, orta refüjlere ektiği lavantaların hasadını yaptı. Lavantaların hasadı ile kadın kooperatifinin faaliyetlerine katkı sağlamak için lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek.

"Ektiğimiz lavantalarımız araçlardan yayılan karbon salınımını azaltmaya yardımcı oluyor"

Hasadı yapılan lavantalar hasat ürünlerinin satışı ve tanıtım çalışmaları yapılmak üzere Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; “Lavantalarımızın hasadını yaptık. Her yıl geleneksel hale gelen lavantalarımız şehrimizin rengine renk katmaya devam ediyor. Ayrıca orta refüjlerimize ektiğimiz lavantalarımız araçlardan yayılan karbon salınımını azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece hem estetik hem de çevre dostu bir uygulamaya imza atmış oluyoruz" dedi.

Lavantalardan elde edilen ürünler ise Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifi tarafından satılarak hem şehre hem de ülkenin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılabileceğini anlatan Subaşı, "Lavantalar şehrin güzelleşmesinin yanında kadın kooperatifimize gelir katkısı sağlıyor" dedi.