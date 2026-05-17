Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 15 özel birey, Engelliler Haftası kapsamında 'Maskemde Ben Varım' projesiyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 15 yetişkin özel birey, 'Maskemde Ben Varım Projesi' çatısı altında bir araya geldi. Sanatın güçlü ifade dili olarak kullanıldığı etkinlikte katılımcılar, hayal güçlerini maskelere yansıtarak hem üretmenin hem de birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadı. Özel bireylere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri destekleyici bir ortamın sunulduğu çalışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversiteden projeye akademik destek

Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin katkılarıyla hayat bulan ve sanatın birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinliğe, akademi dünyası da destek verdi. Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin yer aldığı projede, Bölüm Başkanı İsmail Keskin ile Dr. Öğr. Üyesi Asuman Daşdemir akademik koordinasyonu sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın da etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Figen Büyükakın, sanatın özel bireylerin sosyal gelişimine sunduğu katkının önemine vurgu yaptı.

Bebeklikten yetişkinliğe kadar farklı yaş gruplarına hizmet sunan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, özel bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer alması hedefiyle yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına yıl boyunca devam edeceği bildirildi.