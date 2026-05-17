Balıkesir'den geçen İstanbul-İzmir otoyolunda seyir halindeki otomobil yandı. Yanan otomobilin sürücüsü yara almadan otomobili terk etti.

Olay, İstanbul-İzmir otoyolu Balıkesir'in Ertuğrul viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halindeki 35 BYA 729 plakalı otomobilde aniden çıkan yangın nedeniyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiyenin Altıeylül grup ekipleri, 112 Sağlık ve otoyol trafik ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile hızla söndürme işlemi yapan ekipler, kısa sürede yangını söndürerek, soğutma işlemleri sonrası olay yerinden ayrıldı. Otoyolda yanan otomobil için tahkikatın sürdüğü öğrenildi.