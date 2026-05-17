Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, Bursa'daki genç sporcuların katılımıyla başladı.

Bursa genelindeki 16 farklı kulüpten 15-20 yaş arası 34 erkek ve 14 kız sporcunun katıldığı '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası', gençleri hem sporla buluşturmayı hem de 19 Mayıs ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 16-17 Mayıs tarihlerinde eleme maçları oynanacak turnuvada, finale kalan sporcular 19 Mayıs'ta düzenlenecek final müsabakalarında dereceye girebilmek için ter dökecek.

Turnuva boyunca sporcular, teknik becerilerini sergilerken aynı zamanda centilmenlik ve fair-play ruhu içinde mücadele ediyor. Üç gün sürecek müsabakaların sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilecek ödüller 19 Mayıs'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

'Turnuvaya 48 genç sporcu kazanmak için ter dökecek'

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası düzenlendiğini ifade eden Osmangazi Belediyesi Tenis Branşı Koordinatörü Nazif Cesur, 'Turnuvaya Bursa genelinden 15-20 yaş arasındaki 48 genç sporcu katıldı. Toplamda 34 erkek, 14 kız sporcu 3 gün boyunca turnuvada kazanmak için ter dökecek. Turnuva eleme usulüyle düzenleniyor. Turnuvada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporculara kupaları 19 Mayıs'ta düzenlenen törenle verilecek' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlediği tenis turnuvasına katılan genç sporcular, organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.