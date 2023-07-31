Bursa’da altın imalatçısı Ekrem Filiz, imalat işini bırakarak altını içilebilir hale getirdi. Altının içindeki zararlı bileşenleri imha ettiğini söyleyen Filiz, sadece yararlı mineraller bırakılarak bir çok hastalığa fayda sağladığını öne sürdü. Fİliz ürettiği altın tozuna bakanlıktan ek gıda takviyesi izni de aldığını söyledi.

Bursa’da Kapalı Çarşı’da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, yaptığı araştırmalar sonucunda altını içindeki zararlı bileşenlerden ayırarak içilebilir hale getirdi. Ürettiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ek gıda takviyesi izni alan Filiz, bir çok hastalığa faydasının olduğunu belirttiği altın tozlarının Türkiye’nin pek çok ilinden ve yurt dışından talep gördüğünü söyledi. Yarım ve bir gram olarak satışa sunulan içilebilir altın tozlarının gramı bin 400 liradan satılıyor.

Altının içerisindeki siyanürün imha edilip yararlı minerallerin bırakıldığına dikkat çeken Filiz, “Bu işi 7 yıldır yapıyoruz. Daha sonra bunu bir sektöre dönüştürdük. Madenleri suda eriyebilir toz hale getirdik. Bakanlık bu ürüne toz olarak satışına izin veriyor. Sıvısını ayrıca yanında veriyoruz. Alan kişiler tozla sıvıyı karıştırıp içiyorlar. Bu ürün Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ek gıda takviyesi olarak onaylı bir üründür. Biz yapmış olduğumuz işlemle altının içindeki siyanürü imha edip içindeki yararlı mineralleri bırakıyoruz. İçilebilir altın manna tozu olarak bilinir. Ürettiğimiz bu ürün yurt içi ve yurt dışından talep görüyor” şeklinde konuştu.