CHP Lideri Özgür Özel'in konuşması şöyle:

"Gemlik fay hatlarının üzerinde ve Gemlik Belediyesi'nin birinci gündemi kentsel dönüşüm. 6 Şubat'ta Hatay'dan Adıyaman'a Malatya'dan Kahramanmaraş'a tüm illerimizde kayıplarla kahrolduk. Deprem aslında bize sürekli kendini hatırlatıyor.

Kentsel dönüşümü birinci gündem maddesi olarak gören Şükrü Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum tüm çabalarına sonuna kadar destekliyorum.

Kentsel dönüşümün bir belediye başkanı belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş değildir bunun için genel yönetimin doğru kanuni düzenlemeler yapmalı.

Yurtdışından bulduğumuz yabancı kredileri, İzmir'de İstanbul'da kentsel dönüşüm için yabancı kredileri dahil onaylamayanlar nasıl bir partizanlığı. "Aman bunlar bir iş yaparsa vatandaşın gönlünde zaten yer ettiler. Başarılı belediyelerle Türkiye'nin birinci partisi oldular. Bunu sürdürürlerse bu bizim için tehdit" diyerek yurt dışından bulduğumuz paraları dahi onaylamıyorlar. Onaylasa ne olacak dışarıdan alınan kaynakla bir mahalle depreme dayanıklı, güçlü evlere, sosyal donatı alanlarına, otoparklara, güvenli okullara, güvenli camilere kavuşacak. Gören diyecek ki ne güzel olmuş. Diyorlar ki CHP'ye bunu yaptırmayalım. Ne yapalım imzayı atmayalım yapamasınlar. Yapamayınca o mahalle öyle duracak. Deprem vuracak yıkılacak. Sonra başında yine hamasi nutuklar atılacak. O yüzden burada Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankası'ndan bulduğu, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleri ile finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. Hizmet yaptırmayacağız derken bu milleti depremin karşısında çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil yanında yer alın.

Ben bu kalpsizliği milletimize şikayet ediyorum ve kentsel dönüşümde elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan Sayın Erdoğan'a bir kez daha Gemlik'ten bunu yapma bu milletin sesini duy artık artık diyorum

İstersen haciz koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür.