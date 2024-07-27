İYİ Parti'nin Bursa'daki bir meclis üyesi, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda yaralandı. Olay, Nilüfer ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Meclis üyesinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Saldırı, sabah saat 10:00 sularında, meclis üyesinin parkta yürüyüş yaptığı sırada gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, meclis üyesine yaklaşarak ateş açtı ve olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı meclis üyesini hızla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve Güvenlik Tedbirleri

Polis, saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri parkta delil toplarken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.

Siyasi Tepkiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırının ardından bir açıklama yaparak olayı kınadı ve saldırının demokrasiye yapılmış bir darbe olduğunu belirtti. Akşener, “Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz. Türkiye, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancını sürdürecektir” dedi. Diğer siyasi partilerden de saldırıyı kınayan mesajlar geldi.

Hastaneden Gelen Açıklama

Yaralı meclis üyesinin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Doktorlar, gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını ve meclis üyesinin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Halkın Tepkisi

Olayın ardından Nilüfer ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ederken, sosyal medya üzerinden de saldırıya karşı tepkilerini dile getirdi.

Bu saldırının, siyasette şiddetin asla kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ve güvenlik güçlerinin saldırganı bir an önce yakalaması gerektiği vurgulanıyor.