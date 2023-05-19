Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Engelsiz Sanat ve Spor projesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel çocukların coşkusunu yansıttı.Bingöl GÜNCEL TV / KIRKLARELİ (İGFA) - Paydaş ol Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’de bir ilki temsil ederek özel çocukları ve normal çocukları bir araya getirdi.

Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar ve normal çocuklar, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle bir defile gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında görme engelli bir çocuk, piyano çalarak yeteneğini sergiledi ve karma bir ritim grubu oluşturdu. Paydaş ol Dernek Başkanı Dilek Çakır, yaklaşık 7 ay boyunca özel çocuklara yüzme ve hareket eğitimleri verdiklerini ve Lüleburgaz’ın ilk özel spor kulübünü kurduklarını belirtti. Projenin amacının, özel çocukların sanat, kültür ve spor alanlarında eğitim almasını sağlamak ve diğer normal çocuklarla bir araya gelerek farklı olmadıklarını göstermek olduğunu vurguladı.

Paydaş ol Derneği, Engelsiz Sanat ve Spor projesiyle özel çocukların sosyal hayata aktif olarak katılımını sağlarken, diğer çocuklara da farkındalık oluşturmayı hedeflendi.