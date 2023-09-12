30 Temmuz'da Çamlıbel Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip oluşturularak aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından panelvana düzenlenen silahlı saldırı sonucu Ali Ç. (32) hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olayın ardındaki gizemi çözebilmek için titiz bir araştırma yürüttü. Bu inceleme sonucunda, Ali Ç'nin ağabeyi İbrahim Ç'nin daha önce 8 Ekim 2021'de 19 Mayıs Mahallesi'nde Murat P'yi tabancayla vurarak öldürdüğü ve bu nedenle tutuklandığı ortaya çıktı.

Ekipler, Ali Ç'nin öldürülmesinin intikam amaçlı bir eylem olabileceğini düşünerek, maktul Murat P'nin yakınlarını yakından takibe aldı. Araştırmaları sonucunda, Murat P'nin kardeşi Ozan P'nin olaydan hemen sonra kaybolduğunu tespit ettiler. Şüpheliyi bulmak için operasyon düzenlediler ve Ozan P'yi saklandığı yerde yakaladılar.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız bir hafif makineli tüfek ve tabanca ele geçirildi. Ancak Ozan P, suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Şu an, olaya karıştığı düşünülen 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Olayın geçmişi ise şu şekildeydi: Ali Ç, Çamlıbel Mahallesi'nde seyahat ederken, panelvana yapılan tabanca saldırısı sonucu ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmişti. Polis, kaçan saldırganları ve olayın arka planını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürmüştü.