İnegöl’ün en sevilen doktorlarından Dr. Ergün Yıldız’ın aldığı emeklilik kararı ilçede gündem oldu. Siyasi partilerin radarında ki ismin İnegöl Belediye Başkanlığına aday olabileceği konuşulmaya başlandı. Peki son bir hafta içerisinde siyasi partilerin yoğun baskısı altında olduğu öğrenilen Ergün Yıldız neden emeklilik kararı aldı? Siyasete adım atacak mı? İşte cevabı…

İlçede herkesin aileden biri olarak gördüğü Genel Cerrah Uzman Doktor Ergün Yıldız sürpriz bir kararla emeklilik için başvuru yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi’nin en uzun süreli çalışan hekimi olan Dr. Ergün Yıldız, çok sevdiği İnegöllülere hizmet vermek için muayeneye sabah 07.00’de başlayıp, hastaneyi en son terk eden ender doktorlardan biriydi.

Sadece İnegöl’den değil, çevre il ve ilçelerinden de hastaları olan Ergün Yıldız’ın emeklilik kararının yerel seçimlerin yaklaştığı bir sürede alınması beraberinde acaba aday mı olacak? Sorularının artmasına neden oldu.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Dr. Yıldız, emeklilik kararının asla siyasetle bir ilgisinin olmadığını, daha önce planlanmış bir gelişmeden ibaret olduğunu söyledi. Kendisinin bir tıp doktoru olduğunu söyleyen Yıldız, “İnegöl halkının sevgisini kazanmak güzel bir duygu. Ancak şu bilinsin ki bende İnegöl’ü ve İnegöllüleri çok seviyorum. Hiçbir zaman bir siyasi hedef koymadım. Ben bir doktorum, ben tıp alanında hizmet vermek için kendimi adadım. Belediye Başkanlığı makamı gibi bir beklentim yok. Emeklilik dilekçemi bugün veriyorum. 10 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Biraz dinlenmenin ardından yine İnegöl’de ki özel bir hastanede mesleğime devam edeceğim” dedi.

Kendisine siyasi partilerden teklif gelip gelmediğine yönelik bir soruya da cevap veren Dr. Yıldız, “Son bir haftadır açıkçası siyaseten bir yoğunluk vardı, adaylık teklifi yapan siyasi partiler oldu. Ama kendilerine asla böyle bir düşüncemin olmadığını söyledim. Belediyecilik bana göre bir şey değil. Ben işimi seviyorum ve tıp alanında mesleğimi en az 10 yıl daha sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.