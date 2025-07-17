İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklerle silahsız görev, eğitim ve sınav süreçlerinde yeni düzenlemeler getirdi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te bir dizi değişiklik yapıldı.

İşte öne çıkan düzenlemeler:

SİLAHSIZ GÖREV VE EĞİTİMDE YENİ KURALLAR

Silahsız özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmından sorumlu olacak ve en az 60 puan alarak başarılı sayılacak. Özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunları, silah bilgisi ve atış fark dersini alarak yapılan yazılı ve uygulamalı sınavdan 60 puan alırlarsa başarılı kabul edilecek. Meslek yüksekokulu öğrencileri, eğitim sürecinde silahsız ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilecek, okul tarafından belirlenen tarihlerde silah eğitimi alarak mezuniyetle birlikte silahlı eğitim sertifikası alabilecek. Yenileme

EĞİTİMİ VE SEVİYE TESPİTİ

Yenileme eğitimleri, özel güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayacak. Bu eğitimler sonrası yapılan sınavlar, görevlilerin seviye tespitine yönelik olacak ve alınan puanlar sertifikalara işlenecek. İşverenler, bu puanları terfi süreçlerinde dikkate alabilecek. Görevliler, çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına katılabilecek.

Temel ve yenileme eğitimleri sonrası yapılan sınavlara ait optik cevap kâğıtları, atış kâğıtları gibi belgeler 6 ay saklanacak ve ardından tutanakla imha edilecek.

Bu arada yönetmelikte, “Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi” ifadesi “ilgisine göre Polis Akademisi Başkanlığı veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmeleri” olarak, “Emniyet Genel Müdürlüğü” ifadesi ise “ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı” olarak değiştirildi. Ayrıca, “Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı” ifadesi “ilgili birimler” şeklinde güncellendi.