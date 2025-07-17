Edinilen bilgilere göre, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 18.20 sıralarında, 63 yaşındaki Yakup Yüken, sürücülüğünü yaptığı 16 HZ 685 plakalı traktör ve arkasına bağlı saman yüklü römork ile yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, kayarak devrildi. Kazada sürücü Yakup Yüken traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Yüken'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.