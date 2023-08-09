Özel bir hastanede elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı. Yangın sonrası hastane personelleri ne yapacağını bilemezken, yangına şahit olan çok sayıda insan 112 acil çağrı merkezini aradı. Adeta acil çağrı merkezi’nin hatları kilitlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Saat 02.00 sıralarında Yalova'da özel bir hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.