Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlandı. Tebliğ'e göre Özel İletişim Vergisi yeniden değerleme oranında artırılarak yeni yılda 570 TL olarak uygulanacak. Özel İletişim Vergisi yalnızca telefon hatlarını değil, ev interneti hizmetlerini de kapsıyor. Buna göre, internet kullanıcılarından yüzde 10 oranında vergi kesintisi yapılacak. ÖİV, genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsadığı için internet hizmetinden faydalanan tüm kullanıcılar bu vergi artışından etkilenecek.

Yeni yılla birlikte uygulanacak olan bu zam, milyonlarca telefon hattı ve internet kullanıcısını doğrudan ilgilendiriyor. Elektronik haberleşme hizmetlerinden alınan bu vergi, hem bireysel kullanıcıları hem de ticari işletmeleri ekonomik olarak etkileyecek. 2025 yılı itibarıyla, kullanıcılar yüksek oranda artan bu maliyetlere karşı bütçelerini yeniden düzenlemek durumunda kalabilir.