Balıkesir’in Edremit ilçesi ve Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda sisler içindeki güz renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin dansı sisler içinde gizemli bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu eşsiz güzellikler dron kamerası ile görüntülendi.

Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları’ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor. Aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin görsel ahengine bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Kazdağları’nda yaşanan renk ahengi İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile havadan görüntülendi.