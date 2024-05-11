Bursa’da yaşayan okul öncesi öğrencisi 6 yaşındaki Sümeyye Çalım, 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı eserlerini bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenilerine sundu. Toplamda 20 eserden oluşan sergide küçük ressam kimi zaman hayal dünyasını, kimi zaman gözlemlerini, kimi zaman da toplumsal durumları resimlerine taşıdı. Annesinin konuşmadan önce resim yapmayı öğrendi dediği minik ressamın sergisi büyük ilgi gördü.

Minik ressam ile 1 yıldır çalışan Görsel Sanatlar Öğretmeni Akif Seven, "Daha önce de öğrencilerim kişisel sergiler açtılar ama 6 yaşında bir öğrencim ilk defa sergi açtı. Sümeyye özel bir yeteneğe sahip. O hafta onu etkileyen bir durum olursa onu resmine taşıyor. Bazen de anlık olarak hissettiklerini özgürce kağıda döküyor. Resim sergisi hazırlama sürecinde hem Sümeyye hem de ailesi son derece özverili hareket etti. Sergi hazırlıkları gece geç saatte bitmesine rağmen Sümeyye heyecandan bir dakika bile yerinde duramadı. Özellikle sergi açılışındaki enerjisini ziyaretçilerle paylaşması son derece güzeldi. Ümit ediyorum ki ilerleyen yıllarda Sümeyye’nin ismini sık sık duyacağız" dedi.

Sümeyye’nin anne ve babası ise, "Kızımızdaki sanatçı ruhu görüyorduk lakin bu ruhu işleyecek bilgi ve beceriye sahip olmadığımızın da farkındaydık. Sümeyye’nin sanat yolculuğunda elinden tutan, ışık olan, hem sevgisini hem de emeğini cömertçe sarf eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Akif Seven Bey’e minnetle teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.