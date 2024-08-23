Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tarlalarda topladıkları domatesleri pazara getiren yetiştiriciler, geçen seneye göre salçalık domates alımında azalma yaşandığını belirtiler.

Salça yapım mevsimin gelmesiyle birlikte yetiştiriciler, tarlalarında topladıkları domatesleri kamyonlar ile Bozüyük pazarına getirirken, kış hazırlıkları için salçalık domates almaya gelen vatandaşlar da semt pazarlarının yolunu tuttu.

Bilecik’in Söğüt İlçesi Akçaabat Köyü’nde domates yetiştiren Mehmet Zeki Harman, “10 senedir serada domates yetiştiriyorum. Yetiştirdiğimiz domatesleri burada halkımıza sunuyoruz. Salçalık domateslerden ziyade yemeklik domateslerde üretiyoruz. Seradan toplayıp, bu domateslerimizi alıyoruz Bozüyük pazarına getiriyoruz. Akçaabat Köyü’nden gelip burada satış yapmaktayız. İnsanların alım güçleri geçen seneye bakaraktan bu sene daha az. Bizim elimizden domatesler kalıyor. Kalan domatesleri salça yapıp kavanozlar halinde satış yapıyoruz. Kasalarımızın ağırlığı 20 ila 22 kilogram geliyor. Kasa fiyatı ise 120 ile 150 TL arası müşterilerimize veriyoruz” dedi.