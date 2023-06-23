Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Uludağ’ın eteklerindeki Kocayayla’da bungalov evlerde geçirmek isteyenler günler öncesinden rezervasyon yaptı.

Keles ilçesindeki Türkiye’nin önemli piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla bin 200 rakımda bulunuyor. Bol oksijenli havası ve doğal güzellikleriyle gelenlere kartpostallık görüntü sunan Kocayayla 400 dönümlük alandan oluşuyor. Etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili olan yayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Kocayayla’da konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere ilgi gösteriyor. Yaylada bulunan 24 adet bungalov ev konaklamak isteyen vatandaşlara alternatif sunuyor.

Kurban Bayramı’ndan günler önce rezervasyon yapıldı

Bungalov evlerde Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler günler öncesinden rezervasyonları doldurdu. Kurban Bayramı’nda 9 günlük resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar, tatillerini değerlendirmek için Kocayayla’ya akın edecek. Ailece doğal ortamda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar çeşitli sosyal aktivitelere de katılacak.

Kocayayla’da sık sık konakladığını ve doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Erhan Albo, “Burasının şehire yakınlığı, fiyatlarının uygunluğu ve aynı zamanda çoluk çocuk aile yakınları ile gelmek için uygun bir yer. Biz yaz-kış geliyoruz. Kışın bize göre biraz daha güzel. Onun dışında güzel olan şeylerden birisi de doğası. Yürüyüş yapabilirsiniz, atv sürebilirsiniz, at binebilirsiniz. Özellikle motosikletçiler için güzel bir yer. Sadece biraz yoğunluk olmaya başladı, şehir içinden çok gelen giden var. Doğası ve buradaki organizasyon bence harika. Bursa’da yaşadığımız için buraya sık sık geliyoruz. Hafta içi veya hafta sonu 2-3 günlüğüne burada kalıp dönüyoruz. Ama kış aylarında geldiğimizde daha uzun kaldığımız oluyor. Bayramda burası için bir planımız yok. Daha çok şehir dışından gelen insanlar burayı kiraladığı için bize yer yok gibi görünüyor. Ama kışın özellikle hafta içi sık sık gelme şansımız var. Hafta içi daha kolay yer bulabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Geceliği 750 lira ila 2 bin lira arasında değişiyor

Son zamanlarda sıkça tercih edilen bungalov evler geceliği 750 lira ila 2 bin lira arasında değişiyor. Nostaljik bungalov evler hafta içi 750 lira hafta sonu bin 500 lira, dubleks evler hafta içi bin 250 lira hafta sonu 2 bin lira, tek kat bungalov evler ise hafta içi 750 lira hafta sonu bin 500 liraya kiralanabiliyor. Her bütçeye uygun olan bungalov evleri genellikle aileler tercih ediyor.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise, "Şu anda Bursa’ya 60 kilometre uzaklıkta Marmara Bölgesi’nin en büyük yaylasındayız. Bursa bir çok vatandaşın artık gelmek istediği bir doğal alan oldu. Kocayayla’da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bungalov evlerimiz bulunuyor. Bunlardan 8 tanesi tek kat, 10 tanesi de çift kat dubleks olmak üzere 18 tane bulunmaktadır. 6 tane de eski tip ahşap bungalov evlerimiz var. 4 kişi ile 6 kişi arasında konaklama imkanı oluyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda burası dolu. Ayrıca kamp yapmak isteyenlerde gelip kan değerlerini doğal yeşilliğin içerisinde yenileyebilir. Günübirlik gelmek isteyende burada güzel bir gün geçirebilir" dedi.