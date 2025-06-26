Geçtiğimiz gün yaşanan %3,36’lık yükselişin ardından gelen bu geri çekilme, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle açıklandı. Yapı Kredi'nin değerlendirmesine göre, jeopolitik gerginliğin azalmasıyla başlayan rahatlama rallisinin ardından, 9.300 puan kritik destek seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Günün en çok değer kaybeden hisseleri arasında ALTNY, ASELS, RALYH, TCELL ve GRTHO yer aldı. Bu hisselerde düşüş oranları %-7,09 ile %-3,46 arasında değişti. Öte yandan, ARCLK, VESTL, TAVHL, OBAMS ve MAVI ise %2,39 ile %1,90 arasında artış kaydederek en çok yükselen hisseler oldu.

Endeks bazında incelendiğinde, Hizmetler Endeksi %-1,20 düşüş gösterirken, Ulaştırma Endeksi %-2,00’nin üzerinde geriledi. Bankacılık ve Sınai Endekslerinde ise daha sınırlı düşüşler gözlendi.

Teknik analizde, 9.520-9.475 aralığı kısa vadede önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 9.800 seviyeleri hedeflenebilir. 9.300 altındaki kalıcı fiyatlamalar ise zayıflama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan TCMB’nin verilerine göre, 20 Haziran ile biten haftada yabancı yatırımcılar 109,2 milyon dolarlık hisse satarken, 685,6 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde TCMB’nin toplam rezervleri 3 milyar 591 milyon dolar azalarak 155 milyar 689 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü de 7 milyar TL azalarak 559,3 milyar TL oldu.