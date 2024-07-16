Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu. CHP lideri Özgür Özel duruma tepki gösterirken MHP'den cevap ise gecikmedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öpmesine yönelik eleştirilerde bulunan Özgür Özel'e cevap verdi.

Büyükataman, "Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve Kahraman Özel Hareket Polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ELİ ÖPENLER..."

Özgür Özel'in 'Terör örgütü sempatizanlarının' elini öptüğünü iddia eden Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve Kahraman Özel Hareket Polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; “devlet seri katil” diyenlere sahip çıkanlardan, “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyenlere kol kanat gerenlerden, “Kimyasal Silah Kullandı” diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, Terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur!

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından; FETÖ’cü ucubelerin, PKK’lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP’nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel Harekat Polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP’ye “yakışan” bir tavırdır!"