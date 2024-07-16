Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un şehir içinde bir ayrışmaya neden olduğu takdirde görevi bırakabileceklerini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Meclis'inde görüşülen ve Bursaspor'a tahsis edilmesi planlanan benzin istasyonu konusunda yaşananlar ile alakalı açıklama yaptı.

Enes Çelik'in açıklaması şu şekilde;

“Bursaspor'un geleceğini kurtarmak adına planladığımız kalıcı gelir tesisi ile alakalı konunun görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde projemize tam destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey, Ak Parti Meclis Grubu ve Grup Başkanvekilimiz Sn. Oktay Yılmaz, Mhp Meclis Grubu ve Grup Başkanvekilimiz Sn. İsmail Şenol ve destek veren diğer partilerin meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz.

Bugünkü yönetim kurulu toplantımızı yaparken Bursaspor’u ilgilendiren konunun görüşüldüğü Bursa Büyükşehir Meclis toplantısını izledik ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla çok üzüldük. Bugüne kadar ayrışmayı değil, parti ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberliği önceledik. Sizler de takdir edersiniz ki, Bursaspor sonsuza kadar kampanya ile para toplayamaz. Kamu yararına bir dernek olduğu için kendi kalıcı gelir kaynaklarını oluşturmak zorundadır. Verdiğimiz kurtuluş mücadelesinde bize destek veren yukarıda belirttiğimiz değerli büyüklerimize tekrar teşekkür ediyoruz, ancak bir ayrışmaya sebebiyet vereceksek arkadaşlarımızla birlikte görevi bırakmak dahil her türlü kararı almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerinde bulundu.