Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş'ın son paylaşımı yine gündem oldu. Son dönemde saadet zinciri, kara para aklama gibi konularda sık sık uyarılarda bulunan Özgür Demirtaş, bu defa şans oyunları ve kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilere karşı takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.

"UZAK DURUN"

Paylaşımında "Sevgili arkadaşlar, bu postumu dikkatlice okur musunuz?" diyen Demirtaş, 4 konuya dikkat çekti. Demirtaş paylaşımında, "

Forex'ten, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilerden uzak durun. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun." ifadelerini kullandı.