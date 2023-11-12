3-0’lık Kırklarelispor yenilgisi sonrası açıklamada bulunan Ünitimsah mevcut durumun Bursaspor’a zarar verdiğine vurgu yaparak ısrar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

“Bursaspor Kamuoyuna... Gelinen noktada Bursaspor isminin ağırlığı taşınamamakta, her geçen gün erime devam etmektedir. Kötü gidişe son vermek, Bursaspor'un önünü açmak için yakışan davranış mevcut yönetim kurulunun istifa etmesi olacaktır. Daha fazla ısrara gerek yok!” ifadelerine yer verildi.