Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk kanalında yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi.

Özgür Özel, Pazartesi günü eski CHP genel başkanları Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile bir araya geleceklerini açıkladı. Özellikle tüzük değişiklikleri konusunda görüşlerini almak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Özel, İstanbul’da gerçekleşecek buluşmada, özellikle Altan Öymen’in yaşını göz önünde bulundurarak İstanbul’a gittiklerini ifade etti.

Özel, CHP tüzüğündeki bazı maddelerin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mevcut tüzüğe göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5’inin imzasını toplamak gerektiğini hatırlattı. Ancak geçmişte yaşanan sorunları çözmek için yeni öneriler sundu. Örneğin, bir delegenin birden fazla adaya imza verebilmesi gerektiğini savunan Özel, bu sayede adayların daha adil bir şekilde yarışabileceğini belirtti. Ayrıca, divanın yüzde 10’dan fazla imza kabul etmemesi gerektiğini de önerdi, böylece geçmişte yaşanan "900 imza teslim ettim, ama çok az oy aldım" gibi durumların önüne geçileceğini söyledi. Özel, bu adımların siyasette rekabeti artıracağını ve herkesin aday olabilmesini sağlayacağını dile getirdi.

Özel, CHP’nin Türkiye'yi yönetmeye hazırlanan bir parti olduğunu ve bu doğrultuda iç tüzüğün buna uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Parti içinde komisyonların başkanlarının seçimi konusunda ön seçimlerin etkili olacağı bir sistemi benimsediklerini belirtti. Bu sistemi, iktidara geldiklerinde devreye sokmayı planladıklarını ifade etti.

Özel, erken seçimle ilgili, şöyle konuştu:

-Bugün karar alalım, 60 gün sonra iktidarız. Ben seçimi isterim, ben bugünden razıyım, bugünden hazırım. Ama seçim için ya Tayyip Bey evet diyecek ya Meclis'te 360, o da yok. Ama ben meydan meydan geziyorum, bugün Gaziantep'te fıstık mitinginde olacağım.

-Daha önce bir bakın, seçimlerden sonra ilk miting ne zaman yapılmış, bazen 2,5-3 yıl sonra yapılmış ve birkaç tane yapılmış.

-Ben seçimden beri, seçimden bugüne 5 ayda 10'ununcu mitingime gidiyorum, vatandaşın derdini dile getirdiğimiz. O yüzden, biz erken seçim istiyoruz. Erken seçimin teknik şartları şu an elimizde yok.

-Ama bugün çiftçi eylemlerini görüyorsunuz, eğer o bütün Türkiye'yi sararsa, emekliler sokaklara dökülürse, asgari ücrete zam almayan işçiler tepkisini erken seçim talebiyle dile getirirlerse erken seçimden kimse kaçamaz.

-Cumhurbaşkanı adayı değilim. Çok net, kitabın ortasından cevap. Ben neye adayım, biliyor musunuz? Ben daha önce de 100 kere partililerimize anlatmıştım, ilkini başardım, şimdi ikincisini başaracağız.

-Ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya tarihe böyle geçmek... Bu hiç azımsanacak bir talep, bu hiç azımsanacak bir irade, bu hiç azımsanacak bir siyasi hedef değildir.

-Ben tarihe, Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 yıllık iktidarını sona erdiren, yeniden CHP’li bir cumhurbaşkanı seçtiren, yeniden parlamenter sisteme geçiş döneminin genel başkanı olmuş, partinin bakanlarını, cumhurbaşkanını, meclis grubunu koordine eden bu işi başaran ekipte genel başkanlık görevini yapmış birisi olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü.

Özel, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

-Cumhurbaşkanı adayı değilim, çok net. Ben neye adayım, biliyor musunuz? Ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya tarihe böyle geçmek...

-Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 yıllık iktidarını sona erdiren, yeniden CHP’li bir cumhurbaşkanı seçtiren, yeniden parlamenter sisteme geçiş döneminin genel başkanı olmuş, partinin bakanlarını, cumhurbaşkanını, meclis grubunu koordine eden bu işi başaran ekipte genel başkanlık görevini yapmış birisi olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü

-Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım.