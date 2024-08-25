İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı’nda önemli bir değişiklik yaşandı. Başkan Müge Başakçı’nın görevden alınarak yerine Behçet Alp’in getirilmesi, teşkilat içinde büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Bu durum, birçok partilinin tepkisini çekerek istifa etmesine neden oldu. İstifa edenler arasında İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın da yer aldı. Aydın, partiden ayrılma kararını verdikten sonra Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

CHP’ye Katıldı

Ali Aydın, CHP'ye geçişini rozetini takarak resmileştirdi. Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Aydın’ın partiye katılımıyla ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığını belirterek, Aydın’a hoş geldin dedi. Gürbilek, Aydın’ın deneyim ve katkılarının partilerine güç katacağına inandıklarını ifade etti.

“İYİ Parti Yolundan Sapmıştır”

Aydın, istifasının gerekçesini açıklarken, İYİ Parti’nin kuruluş amacından uzaklaştığını vurguladı. Müge Başakçı’nın görevden alınarak Behçet Alp’in atanmasını, parti içi demokrasinin zedelendiği bir adım olarak değerlendiren Aydın, bu ani değişikliği kabul edilemez bulduğunu söyledi. Ayrıca, Aydın’a göre, partiden ayrılmaların süreceği ve bu istifaların daha geniş bir etki yaratacağı öngörülüyor.