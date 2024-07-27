Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’nın Harmancık ilçesine nostaljik bir vosvos ile geldi. 31 Mart seçimlerinin ardından kazanan belediye başkanlarını tebrik etmek için ilçeyi ziyaret eden Özel, burada vatandaşlarla buluşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Harmancık Belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, CHP’den seçilen belediye başkanlarının önceliklerinin memleket ve belediyeleri olduğunu vurguladı. "Belediye başkanlarımız kendilerini ve yakınlarını değil, memleketlerini ve seçildikleri belediyeleri düşünüyor" diyen Özel, şu anda CHP'nin birinci parti olduğunu ifade etti.

Özel, konuşmasında CHP’nin dağ ilçelerindeki belediyeleri daha da güçlendireceklerini belirtti. "Bursa’nın dağ ilçelerindeki CHP belediyelerini öyle bir noktaya getireceğiz ki, CHP’de olmayan belediyeleri de bir sonraki seçimde kazanacağız. Dağ ilçelerini kazandığımızda Türkiye’yi de kazanacağız" dedi.

Siyasi rakipleriyle olan mücadelelerinin emekli maaşı, asgari ücret ve çiftçiler için olduğunu vurgulayan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan veya Devlet Bahçeli ile tartışırız ama kimlik tartışması yapmayız. Bizim kavga ettiğimiz tek konu emeklinin maaşı, asgari ücret ve çiftçilerin haklarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün oylarını yükseltiyor. Şu anda birinci partiyiz. Biz kavga etmek için değil, yüz güldürmek için geliyoruz ve bütün vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle, ne cemeviyle, ne inançla, ne de Alevilikle bir sorunu olmadığını belirterek, tüm vatandaşları kucakladıklarını söyledi.