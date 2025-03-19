İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak gözaltına dair hangi adımları atacaklarını açıklayan Genel Başkan Özel, 'İmamoğlu ve 106 arkadaşımız, o kötü fotoğrafları vererek, çalınan kapıların açılması beklenmeden ayıplı bir muameleyle İstanbul’un iradesine saldırdılar. Yapılan bir darbe girişimidir' dedi.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Belediyelerimizin çalışanları, bürokratları, bilim insanları, iş insanları çağırıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi o kötü fotoğrafları vererek çalınan kapıların açılması beklenmeden duvarların üstünden atlayarak ve karşısındakilerdeki her şeyi yıkarak, ayıplı bir muameleyle İstanbul'un iradesine saldırdılar. Yapılan iş bir darbedir. Bir darbe girişimidir.

Bundan haftalar önce bir grup toplantısında bir darbe mekaniğinin işlediğini anlatmıştım. Bunu siyasi bir makamdan yeniden İstanbul'a güya adalet dağıtmak üzere yollanan bir an yeniden İstanbul'a güya adalet dağıtmak üzere yollanan bir aparat eliyle yapıldığını anlatmıştım.

Bugünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geçmiş dönemde hepinizin bildiği tekrar etmeyeceğim 20'ye yakın ve tamamı siyasi davalarda mahkeme mahkeme gezdirilip istenen kendisine dikte ettirilen kararların alınmasının sağlandığı bir adalet giyotinini, seyyar giyotin olarak gezmişti.

Bu devletin bu millete verdiği en büyük değer seçebilme özgürlüğüdür Tayyip Erdoğan seçebilme özgürlüğüne el atıyor. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğü elinden alınıyor. Ben dün akşamdan itibaren 16 muhalefet partisi cumhur ittifakı hariç Türkiye siyasetinin gerisi gösterdikleri dayanışmaya, açtıkları telefonlara, ziyaretlerine yürekten teşekkür ediyorum. Herkes sinmişken, herkes susmuşken İstiklal Marşı'yla ayağa kalkıp korkmayıp İstanbul Üniversitesi’nden buraya gelen gençlere teşekkür ediyorum.

Biz Saraçhane'deyiz. Nerede olalım diye soranlara buyurun Saraçhane'ye diyoruz.

İftira kumpas davalarının hepsini birden bu sabah devreye soktular. Bu millet bir demokrasi devrimine sandıklarından o kadar büyük önem verdi ki, üye sayısı birden çıkınca, bu engel tanımaz gençler baba ocağına koşturunca herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce Ekrem başkan da çıkıp bütün Türkiye’yi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar, ön seçimden 4 gün geriye gelip bu pisliği bugün başlattılar. Güya bizi durduracaklar’ siz ne bizi ne Ekrem başkanın mücadelesini durduramayacaksınız. Biraz önce avukat arkadaşlarımız yanındaydı. Bana elleriyle yazdığı metin onur nişanımdır. Sağlığı yerindedir morali yerindedir kararlılığı, umudu yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeyiz https://t.co/GbbolyZaaE — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 19, 2025