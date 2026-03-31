Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Balta çektiler. Kendi yürüdüğü yol, anlata anlata, övüne övüne bitiremediği yolda yürüyen Ekrem İmamoğlu'nu düşman bellediler. Millet birinden soğursa, millet birini istemezse o kişinin başına gelenler kendi sorunudur. Ama millet bir şey istiyor da sen devleti, milletin karşısına dikiyorsan; millet o kişiye yaptıklarından dolayı millete karşı sen sorumlusun. Artık o; milletin adamı, milletin adayı, milletin başkanı... Ya kendine gel, kendine! Beyoğlu'nu vermiş, Eyüpsultan'ı vermiş adam CHP'ye... Sen daha milliyetçi, muhafazakar partisin değil mi? Oralarda neler yaptıysan Kasımpaşa'yı almış senden, vermiş başkasına...

Bugün yazdırtıyor; butlan meselesi ciddi olabilir, Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkabilir. Daha ne şantaj yapacaksın, daha ne tehdit edeceksin! Biz bunlara kanacak, sinecek olsak Atatürk'ün koltuğuna mı talip oluruz? Kendim için siyaset yapıyor olsam doğru yer burası olabilir mi? Burası millet için siyasetin kalesidir. Dokunulmazlıkla korkutacağım seni, kayyumla korkutacağım seni... Teslim olursam ne olsun, teslim edersek ne olsun! Bu kadar kararlıyız.

Akıl üstüne akıl veriyorlar; 'Ankara'ya dön, partinin başında otur.' Ankara'ya dönerek, mücadeleyi bırakarak, arkadaşa sırt çevrilerek parti başında oturuluyorsa o parti olsa olsa sizinkilerin şeker partisi olur, pudra partisi olur. Cumhuriyet Halk Partisi olmaz!

BURSA'DAKİ OPERASYONA TEPKİ

Aylardır yazdırıyorlar, çizdiriyorlar 'AK Parti'ye katılacak' diye. 'Katılmam' diyor. "Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl"a 'Hapse atılmayı göza alırım ama Bursa'dan aldığım emaneti geri vermem' diyor. Mustafa Bozbey, Bursa gibi bir yerde 2 kişiden 1'inin oyunu almış.

"SANDIK TEHLİKEDE"

Açıkça söylüyorum; yaşadıklarımız bir CHP meselesi değil. Bu darbe milletin seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk'ten emanet olan Cumhuriyet'in en önemli kazanımı sandık tehlikededir. Yerel seçimde zapt edilmiştir, genel seçimle ilgili uygun atmosfer olursa konulacaktır, olmazsa belki ondan da cayılacaktır.

Trump desteğiyle Cumhuriyet rejimi ortadan kaldırılmaya, yerine Trump kimi istiyorsa onun yönettiği bir rejim dayatılmaya çalışılıyor. Mevzu Venezuela kadar net, Suriye kadar berrak ama Trump açısından da İran kadar da pabucun pahalı olduğu bir yerdir.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bu milletin önüne bir sandık gelmesi lazım. Erdoğan'a söylüyorum; bu milletin önüne getir seçim sandığı, partim seçimden birinci parti ve iktidar olmazsa, gösterdiği cumhurbaşkanı adayı kazanmadan çıkarsa siyaseti o dakika bırakıyorum. Önümüzdeki nisan ayında, mayıs ayında getir sandığı, koy oraya; kazanırsan güçlenerek yürü, hep birlikte getirelim sandığı, ol aday oluyorsan, bırakırsan adayım belli, bırakmazsan o adayın yerine 25 milyon o aday çıksın diye imza atan herhangi bir nefer bu seçime kazanmaya hazır. Gel, erken seçimi yapalım.

ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

Anayasa, ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ara seçimin kararının alınması, bu güvencenin çıkmasıyla birlikte de çok iddialı bir hamlemiz de olacak.