CHP Genel Başkanı Özel, kurultayın ardından ortaya çıkan sonucun seçmeni umutlandırdığını kaydederek HEDEP ile CHP Genel Merkezi dahil her yerde görüşebileceğini, yerel seçimlerde birçok partinin yan yana geldiği ittifak ilişkisi yerine bölgelere göre iş birliklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Habere göre; CHP Lideri Özel, seçmenin değişimden umutlu olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde oylarını artıracaklarına vurgu yapan Özel, psikolojik üstünlüğün sağlanacağına dikkat çekti.

'TOPARLANAN BİR MUHALEFET OLACAĞIZ'

CHP Lideri Özgür Özel, "Dört yıl daha AK Parti iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefete destek vermesi gerekiyor. Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak. 4 yıl seçim yapmadan duramazlar" ifadelerini kullandı.

'SİYASET İNSAN BİRİKTİRME İŞİDİR'

Habere göre Özgür Özel'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde;