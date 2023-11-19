CHP Genel Başkanı Özel, kurultayın ardından ortaya çıkan sonucun seçmeni umutlandırdığını kaydederek HEDEP ile CHP Genel Merkezi dahil her yerde görüşebileceğini, yerel seçimlerde birçok partinin yan yana geldiği ittifak ilişkisi yerine bölgelere göre iş birliklerinin önemli olduğunu vurguladı.
Habere göre; CHP Lideri Özel, seçmenin değişimden umutlu olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde oylarını artıracaklarına vurgu yapan Özel, psikolojik üstünlüğün sağlanacağına dikkat çekti.
'TOPARLANAN BİR MUHALEFET OLACAĞIZ'
CHP Lideri Özgür Özel, "Dört yıl daha AK Parti iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefete destek vermesi gerekiyor. Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak. 4 yıl seçim yapmadan duramazlar" ifadelerini kullandı.
'SİYASET İNSAN BİRİKTİRME İŞİDİR'
Habere göre Özgür Özel'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde;
Partimizdeki yeni kadrolarla ilgili yıllar önce bana bir siyasetçi şöyle demişti, ‘Siyaset, insan biriktirme işidir.’ Kafanın bir yerinde sürekli birilerini biriktiriyor olman lazım. Ben mesele hocalarımın her birini kendi alanlarındaki yetkinlikleriyle, beğeniyle faydalanarak, işte sizin gazetenizdeki yazılarını okumaktan tutun TV programlarında dinleyerek aklımın bir yerinde tutuyordum zaten.
'CHP'DE YENİ BİR DİL' VURGUSU
Ben CHP’nin sol bir perspektifle politikalara bakabilen bir dili geliştirmesi gerektiğini hep düşündüm. Partide nereyi eksik gördüysem orayı doldurmaya çalıştım hocalarımızı davet ederek. İlk oturduğumuzda bu konuştuğumuzu anlattım. ‘Partide bazı şeyler eksik buraları siz doldurabilirsiniz’ diye. Onlar da bu tekliften heyecan duydular. Teklif ettiğim hiçbir hoca da reddetmedi.
YEREL SEÇİMDEKİ YOL HARİTASI
Partimizin bu dönem tek bir sözcüsü yok. Aslında gölge kabinedeki bakanlarımızın tamamı kendi alanlarında birer sözcü. Parti içerisinde yeni bir şey deniyoruz. Ölçme, değerlendirme zamanımız olacak. Yerel seçim ayağını parti yönetimi içinde idari kadrolarla yapacağız. İşin bu tarafı ise siyaseten çok önemli figürler yaratabilir. Mesela kabinede belli isimler öne çıkıyor, onlar ne yapıyorsa onu diğer arkadaşlarının örnek alması lazım.
Geneli bir şey yakalıyor, birileri geride kalıyor. Oradaki bakanı da değiştirmek lazım. Altı ay sonra, ‘Gölge kabine sistemi tutmadı. Türk milleti teveccüh göstermedi’ deniyorsa buna ikna olursak biz de bir revizyon yaparız. Denemek ve ısrar etmek gerektiğini düşünüyorum.