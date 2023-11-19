SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmadan önce yapılması gerekenleri 11 maddede tek tek sıraladı.

Uzman Erdursun, SSK'den emekli olmak için çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenlerin sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabileceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecine ilişkin bilinmesi gerekenleri, "Emeklilikte işinize yarayacak bilgiler" başlığı ile 11 maddede avantajları ve dezavantajlarıyla işte böyle sıraladı: