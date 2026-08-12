Yeni kurallarla özellikle yüksek yapılar ile patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Yıkım çalışmalarının teknik sorumluluğunu inşaat mühendisleri üstlenecek. Yüksekliği 18,5 metrenin altında kalan yapılarda genel olarak fenni mesul şartı aranmayacak. Ancak bitişik nizam, yapısal düzensizlik, çevrede sağlık ve eğitim tesisi bulunması, kültür veya tabiat varlıklarına yakınlık gibi riskli durumlarda daha düşük yapılarda da fenni mesul görevlendirilebilecek.

Çalışmalar sırasında toz, titreşim ve gürültünün belirlenen sınırlar içinde tutulması, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması zorunlu olacak. Yüksek binaların yıkıldığı alanlarda ise perdeleme, kapalı geçiş yolları ve koruma fanları gibi ek güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda meteorolojik koşullar önceden değerlendirilecek ve patlatma anı yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yıkımdan sorumlu mühendisin bu alandaki uzmanlığını belgelemesi, ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması gerekecek.