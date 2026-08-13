Bordo-beyazlı ekip, 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İnegölspor, kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlı yönetim, deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini İnegölsporlu yapan sözleşmeye imza atan Acar, yeni sezonda bordo-beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek.



KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Eskişehirspor’da başladı. Ardından Göztepe ve Tokatspor’da kiralık olarak forma giyen Acar, 2018 yılında Kayserispor’a transfer oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu kariyerinin devamında Alanyaspor, Ankaragücü, Altınordu, İskenderunspor, Diyarbekirspor ve Şanlıurfaspor formalarını giydi. Özellikle Eskişehirspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Hasan Hüseyin Acar, merkez orta saha ve hücuma dönük orta saha bölgelerinde görev yapabilmesiyle takımına farklı alternatifler sunuyor. Hasan Hüseyin Acar’ın kariyerindeki dikkat çekici dönemlerden biri ise Kayserispor’a transfer olduğu süreçte Eskişehirspor formasıyla yaşandı. Acar, Eskişehirspor’da forma giydiği 33 karşılaşmada 8 gol ve 11 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.

Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen deneyimli futbolcu, artık kariyerine İnegölspor’da devam edecek.



Hasan Hüseyin Acar transferi, yeni sezon öncesinde İnegölspor taraftarının da dikkatini çekti. Tecrübesi ve hücum yönüyle öne çıkan orta saha oyuncusunun, bordo-beyazlı ekibin yeni sezondaki hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

İnegölspor yönetiminin ise yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.