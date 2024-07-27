CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in masasındaki son anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anket, CHP ile AK Parti arasındaki oy farkını ortaya koydu. Ankete göre, CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı giderek azalıyor.

Özgür Özel, sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Anket sonuçları, halkın bize olan güveninin arttığını gösteriyor. AK Parti ile aramızdaki farkı kapatıyoruz ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi. Özel, partililere çalışmalarını sürdürme çağrısında bulunarak, "Bu sonuçlar, bizi daha da motive ediyor. Hedefimize ulaşana kadar durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarının, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.