AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümünde, bazı belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AK Parti’ye katılacağı öne sürülmüştü.

CHP, ÇERÇİOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Bu kişiler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da olduğu konuşuluyordu. Çerçioğlu iki gündür sessiz kalırken, CHP’den peş peşe sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Özgür Özel ise Çerçioğlu hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Bugün ise beklenen açıklama yapıldı. CHP’den istifa ettiğini bildiren Çerçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."