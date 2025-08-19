Uzun süredir CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz perşembe günü AK Parti’ye resmen katıldı.

ÖZEL, ÇERÇİOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

9 belediye başkanının AK Parti'ye geçmesiyle dikkatler bu gelişmeye çevrilirken, özellikle Özlem Çerçioğlu'nun istifası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i oldukça öfkelendirmişti. Özel, Çerçioğlu hakkında sert açıklamalarda bulunmuş ve dün akşam Aydın'da bir miting gerçekleştirmişti.

"AİLEME VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Dün akşam TV100 ekranlarında açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü. Burhan, Çerçioğlu'nun; "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı" dediğini ifade etti.