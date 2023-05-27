TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Özlüce Doğa Koleji, Isparta’da oynanan Okullararası Basketbol Genç Erkekler Yarı Finalleri müsabakaları sonucunda gençlerde Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından oluşan Bursa şampiyonu Özel Özlüce Doğa Koleji, 23-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Isparta’da düzenlenen 2022-2023 Öğretim Yılı Genç-A Erkek Basketbol Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamladı.
Antrenörlüğünü TOFAŞ U17 Genç Takım Antrenörü Caner Topaloğlu’nun yaptığı Özlüce Doğa Koleji, ilk maçında İzmir Özel Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ni 74-69; ikinci maçında Antalya Özel Kırmızı Çizgi Anadolu Lisesi’ni 73-47 mağlup etti. Üçüncü maçında İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ne 72-71 kaybedince grubunu ikinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi, çapraz maçında A Grubu birincisi Özel Eskişehir Birey Anadolu Lisesi’ni 86-66 yenerek 1-5 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.